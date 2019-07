Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Brink

Einbruch in Jugendheim

Coesfeld (ots)

Durch ein Toilettenfenster brachen bislang unbekannte Täter in der Nacht von Samstag (29.06.) auf Sonntag (30.06.) in ein Jugendheim in Rosendahl-Osterwick ein. Zunächst versuchten die Einbrecher die verschlossene Eingangstür aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang. Anschließend warfen sie ein Loch in ein Toilettenfenster, so dass sie dieses öffnen konnten. Im Inneren durchsuchten sie allen Räume nach Wertgegenständen. Zum Diebesgut konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme keine Angaben gemacht werden. Zeugen in diesem Zusammenhang werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

