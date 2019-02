Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 22-Jähriger dealt mit Drogen

Northeim (ots)

Northeim - Dienstag, 26.02.2019, 09.15 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Dienstag, 26.02.2019, gegen 9.15 Uhr kontrollierten zivile Polizeibeamte in der Northeimer Innenstadt einen 22-Jährigen. Im Rucksack des Bad Gandersheimers fanden die Beamten geringe Mengen Amphetamine und Marihuana in verkaufsbereiten Portionen. Zudem wurden eine Feinwaage und rund 500 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung bei der Durchsuchung gefunden.

Die Drogen, das Bargeld und die Feinwaage wurden beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen des Handels mit Drogen eingeleitet. Die Ermittlungen der Northeimer Polizei dauern an.

