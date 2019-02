Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vandalismus an öffentlicher Ruhebank

Einbeck (ots)

Einbeck -vo. OT Kreiensen, Kriegerdenkmal - Wilhelm-Raabe-Straße, Tatzeit vom 21. Februar bis zum 26. Februar 2019, 11.00 Uhr. Unbekannte Täter sägten die Holzbretter einer am Kriegerdenkmal stehenden Ruhebank ab und nutzten diese dann mit Fahrrädern als Sprungschanze. Der dadurch entstandene Schaden an der Bank ist mit ca. 200,- Euro angegeben. Die Polizei in Kreiensen bitten Zeugen, die die Sachbeschädigung beobachtet haben oder sogar zu den Tätern Hinweise geben können, sich auf der Polizeistation Kreiensen unter der Telefonnummer 05563-212 zu melden.

