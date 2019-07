Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Kalverkamp/ Hebelspuren an der Tür

Coesfeld (ots)

Die Polizei bittet Zeugen eines Einbruchsversuchs in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Kalverkamp in Senden, sich zu melden. Die Bewohnerin hat am Samstagabend (29. Juni) gegen 22.50 Uhr Hebelspuren an der Tür festgestellt, die am Morgen noch nicht da waren. Der oder die Täter sind wahrscheinlich nicht in die Wohnung gelangt. Zeugenhinweise: 02591/7930

