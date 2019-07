Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Alte Gescherer Straße/ Sonderkontrolltag Kradgeschwindigkeit

Eine überdurchschnittlich hohe Quote an Geschwindigkeitssündern hat die Polizei am Sonntag, 30.06.2019 zwischen 10 und 18 Uhr auf der Alten Gescherer Straße in Coesfeld festgestellt. Mehr als ein Viertel der 230 Fahrzeugführer, die hier unterwegs waren, hielten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h nicht ein. Üblicherweise liegt diese Quote bei etwa 10 Prozent, auch wenn sich der Verkehrsdienst über eine Nullmessung freuen würde. Verstöße bis zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 20 km/h werden an Ort und Stelle mit einem Verwarngeld geahndet; wer schneller unterwegs ist, bekommt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Eingebettet war dieser Kontrolltag in das Konzept der Bekämpfung von Geschwindigkeitsverstößen durch Motorradfahrer. Die kurvenreiche Alte Gescherer Straße ist am Wochenende bei Kradfahrern sehr beliebt. Insgesammt stellten die Polizisten 64 Geschwindigkeitsverstöße fest, davon lediglich neun durch Kradfahrer. Von den 64 Fahrern bekamen 20 eine Anzeige; von den neun Kradfahrern fünf. Zudem hatte ein Motorroller einen defekten Auspuff, an zwei Krädern fehlten die Rückstrahler und ein Krad hatte das Nummernschild soweit hochgebogen, dass es nicht mehr lesbar war. Höchstraser des Tages war ein Kradfahrer aus den Niederlanden. Er wurde mit einer Überschreitung von 56 km/h gemessen. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 240 Euro und ein Monat Fahrverbot.

