Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht auf dem WEZ-Parkplatz in Uchte

Uchte (ots)

Uchte (Zie)- Am Samstag, 29. Juni 2019, 09.30h, ereignete sich auf dem WEZ-Parkplatz eine Verkehrsunfallflucht. Ein 50-jähriger Mann aus Uchte beobachtete wie ein Pkw rückwärts aus einer Parkbucht ausfuhr und gegen einen gegenüber parkenden Pkw eines 35-jährigen Mannes aus Jenhorst prallte. Das verursachende Fahrzeug setzte im Anschluß die Fahrt in Richtung Burgstraße fort, ohne die Beteiligung am Unfall anzuzeigen. Aufgrund der Beobachtungen des Zeugen konnte die Verursacherin und das verursachende Fahrzeug ermittelt werden. Die festgestellten Schäden an beiden Fahrzeugen korrespondieren in Lage und Höhe mit den Angaben des Zeugen. Gegen die Verursacherin, eine 80-jährige Dame aus Huddestorf mußte ein Verkehrsordnungswidrigkeiten- sowie ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet werden.

