Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Tüllinghofer Straße/ Schüler bei Sturz vom Rad verletzt

Coesfeld (ots)

Ein 13-jähriger Schüler aus Lüdinghausen hat sich am Montag (1. Juli) auf dem Nachhauseweg schwere Verletzungen zugezogen. Der Junge war gegen 15.10 Uhr auf dem Geh- und Radweg an der Tüllinghofer Straße mit seinem Fahrrad gestürzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

