Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190314 - 287 Frankfurt-Dornbusch: Festnahme auf der Drogenszene

Frankfurt (ots)

(fue) Einer Zivilstreife der Polizei fielen am Montag, den 11. März 2019, gegen 11.35 Uhr, drei Personen im Kühhornshofweg auf. Als sich die Polizisten diesen näherten, warf einer bereits ein Päckchen zu Boden. Bei der sich anschließenden Kontrolle konnte bei der zweiten Person ein Einhandmesser aufgefunden werden.

Bei der dritten Person, einem 19-Jährigen, konnten zunächst 7,7 Gramm Haschisch, 1,67 Gramm Marihuana und ein Springmesser aufgefunden werden. Im Rahmen der sich anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten bei dem 19-Jährigen weitere 12.7 Gramm Haschisch, 9,8 Gramm Marihuana und diverse Verpackungsmaterialien aufgefunden werden. Hinzu kamen eine Schreckschusspistole, CO2-Waffen sowie verschiedene Schlagstöcke und ein Baseballschläger.

An der Kontrollstelle konnten weitere 7 Gramm Haschisch aufgefunden werden, die jedoch nicht zugeordnet werden konnten. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

