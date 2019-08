Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Kontrolle über den Pkw verloren

Sprockhövel (ots)

Am Dienstagmittag fuhr ein 65-jähriger Hattinger mit seinem Audi auf der Schevener Straße in Richtung Wuppertal. In einer Linkskurve verlor er aus bisher nicht bekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einer Straßenlaterne und einem Brückengeländer. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Fahrer leicht, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

