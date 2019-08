Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- BMW gestohlen

Gevelsberg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten Fahrzeugdiebe einen schwarzen 3-er BMW, der auf einem Privatgrundstück am Sunderweg geparkt war. Es handelt sich um einen schwarzen BMW 320d mit Steinfurter Kennzeichen. In dem Fahrzeug befanden sich sowohl der Fahrzeugschein des BMW als auch der Führerschein des 52-jährigen Nutzers. Hinweise auf die Täter liegen bisher nicht vor.

