Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Unfallflüchtiger kommt zum Unfallort zurück

Hattingen (ots)

Am Montagnachmittag verständigte ein 28-jähriger Hattinger die Polizei, nachdem er einen Verkehrsunfall beobachtet hatte und der Verursacher anschließend flüchtete. Er beobachtete, wie ein silberner Volvo in der Habichtstraße nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Zaun stieß. Als der 28-Jährige sich bemerkbar macht, sei der Fahrer zügig davon gefahren. Noch während der Unfallaufnahme erschien ein 53-jähriger Hattinger und gab sich als Unfallverursacher zu erkennen. Die Beamten stellten Alkoholgeruch in der Atemluft des Hattingers fest. Ein durchgeführter Test verlief positiv. Er wurde zur Polizeiwache in Hattingen gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

