POL-RE: 45721 Haltern am See, Radfahrer wird bei Verkehrsunfall verletzt, Polizei Recklinghausen sucht Zeugen

Am Mittwoch, den 29.05.2019 befuhr gegen 19:00 Uhr ein 38 jähriger Mann aus Haltern am See die Weseler Straße auf dem Radweg in Fahrtrichtung Haltern. An der Einmündung zur Holtwicker Straße bog ein unbekannter Pkw Führer von der Weseler Straße kommend, in die Holtwicker Straße nach rechts ab. Dieser hatte die Weseler Straße ebenfalls in Fahrtrichtung Innenstadt befahren. Der Radfahrer musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem abbiegenden Pkw zu verhindern. Hierbei stürzte er über den Lenker seines Fahrrades auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen an der Schulter und dem Unterarm zu. Der unbekannte Pkw Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Nach den Angaben des Fahrradfahrers handeltes es sich bei dem beteiligten Pkw um ein Fahrzeug mit einem amtlichen Kennzeichen aus dem Kreis Coesfeld (COE). An dem Fahrrad entstand nur geringer Sachschaden. Die Polizei Recklinghausen bittet Zeugen dringend um sachdienliche Hinweise.

