Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Verkehrsunfall auf der Schmiedestraße

Sprockhövel (ots)

Am Montagnachmittag fuhr ein 51-jähriger Wuppertaler mit seinem VW auf der Schmiedestraße in Richtung Haßlinghausen. Als er an der Kreuzung Quellenburgstraße nach links in die Quellenburgstraße abbiegen wollte, übersah er die vorfahrtsberechtigte 66-jährige Frau aus Sprockhövel, die mit ihrem Mazda im Gegenverkehr fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich beide Beteiligten leicht verletzten. Sie wurden mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gefahren.

