Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Zwei Einbrüche in Firmen

Gevelsberg (ots)

Am vergangenen Wochenende schlugen Einbrecher zwei Mal im Gevelsberger Stadtgebiet zu. An der Breitenfelder Straße brachen sie in eine Werkstatt ein. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten durch das Fenster in die Werkstatt. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten einen Tresor mit einem kleinen Bargeldbetrag. In der Straße in den Weiden drangen sie gewaltsam in die Räume einer Firma ein. Sie entwendeten hochwertige Werkzeuge und Arbeitsmaschinen. Auch einen Radlader der Marke Kramer erbeuteten die Einbrecher. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen verdächtige Umstände im Bereich der Tatorte aufgefallen sind. Hinweise können unter der Telefonnummer 02332-91665000 abgegeben werden.

