Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Sprockhövel (ots)

Am 10.08.2019 um 13:40 Uhr befährt eine 39-jährige Wuppertalerin mit ihrem Pkw VW Polo die Albringhauser Straße in Fahrtrichtung Wittener Straße. In Höhe der dortigen Einmündung biegt sie nach links in Richtung Haßlinghausen ab und missachtet dabei die Vorfahrt eines 58-jährigen Motorradfahrers aus Velbert, der die Wittener Straße in Richtung Hattingen befährt. Es kommt zur Kollision. Der Motorradfahrer sowie seine 53-jährige Sozia werden schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Hierbei wird auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Die Verursacherin wird leicht verletzt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 2500,- Euro.

