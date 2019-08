Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfallfucht mit drei verletzten Personen

Ennepetal (ots)

Am 10.08.2019, um 00:15 Uhr, befährt ein unbekannter Fahrer mit seinem VW Golf die Kölner Straße in FR Heilenbecker Straße. Er missachtet im Bereich der Kreuzung Kölner Straße/Heilenbecker Straße/Kirchstraße das Rotlicht der LZA und fährt ungebremst in den Kreuzungsbereich ein. Zeitgleich beabsichtigt eine 27-jährige Ennepetalerin bei Grünlicht zeigender LZA mit ihrem Seat von der Kirchstraße nach links in FR Kölner Straße/Schwelm zu fahren. Es kommt im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Pkw. Der unbekannte Fahrer flüchtet daraufhin mit überhöhter Geschwindigkeit über die Kirchstraße in Fahrtrichtung Heinrichstraße, ohne zuvor schadensregulierende Maßnahmen eingeleitet zu haben. Die Fahrerin des Seat sowie die beiden weiteren Insassen werden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Pkw der Ennepetalerin muss vor Ort abgeschleppt werden. Es entsteht Sachschaden von mindestens 12000 Euro.

Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug:

Das Fahrzeug muss im Frontbereich stark beschädigt sein.

Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen dunklen Pkw VW Golf 3 mit einer Zulassung aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis.

Weitere Hinweise zu dem Verkehrsunfall bzw. zu dem gesuchten Pkw nimmt die Polizeiwache Ennepetal unter 02333/9166-4000 entgegen.

