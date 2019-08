Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Ennepetal (ots)

Am 09.08.2019, um 16:15 Uhr, beabsichtigt ein 85-jähriger Schwelmer mit seinem Pkw, VW Polo, von der Straße Wuppermannshof nach links in Fahrtrichtung Schwelm auf die Kölner Straße abzubiegen. Ein 53-jähriger Ennepetaler befährt zu diesem Zeitpunkt mit seinem Pkw, VW Caddy, die Straße Wuppermannshof von Mc Donald's aus kommend in Fahrtrichtung Oelkinghausen. Der 85-jährige Schwelmer missachtet den Vorrang des entgegenkommenden Ennepetalers. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Beide Personen werden leicht verletzt dem Helios Klinikum in Schwelm zugeführt. Die Fahrzeuge werden vor Ort abgeschleppt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von 7500 Euro.

