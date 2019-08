Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Zwei Einbrüche in der Schwelmer Innenstadt

Schwelm (ots)

In der Nacht zu Donnerstag schlugen Einbrecher zwei Mal im Schwelmer Stadtgebiet zu. In der Römerstraße hebelten sie das Fenster eines Büros auf. Sie kletterten in die Räumlichkeiten und durchsuchten Schränke und Schubladen. Als Beute erlangten sie lediglich einen kleinen Bargeldbetrag. In der August-Bendler-Straße hebelten Einbrecher die Eingangstür einer Gaststätte auf. Sie durchsuchten den Thekenbereich, konnten hier aber keine Beute machen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Umstände an den Tatorten festgestellt haben. Hinweise können unter der Telefonnummer 02333-91664000 abgegeben werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell