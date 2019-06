Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb vorläufig festgenommen

Hagen (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl am Samstagmittag nahm die Polizei einen 45-jährigen Ladendieb fest, der in einem Baumarkt auf der Berliner Straße Werkzeug entwendete. Der Mann war mit einem Werkzeugkoffer, einer Axt und einem Hammer im Wert von insgesamt 250 Euro durch den Kassenbereich gegangen, ohne zu bezahlen. Eine Angestellte, die ihn aufhalten wollte, stieß er zur Seite. Da die Identität des 45-Jährigen unklar blieb und er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, nahmen die Beamten ihn vorläufig fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam.

