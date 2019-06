Polizei Hagen

POL-HA: Schlägerei in Wehringhausen

Hagen (ots)

In der Sonntagnacht kam es gegen 04.00 Uhr an der Pelmkestraße zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Ein 35-jähriger Mann wurde schwer verletzt und musste mit einem Hubschrauber in ein auswärtiges Krankenhaus geflogen werden. Ein 20-jähriger und ein 22-jähriger Mann wurden von der Polizei vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Eine Mordkommission der Polizei Hagen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Von weiteren Medienanfragen bitten wir derzeit abzusehen.

