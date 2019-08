Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Vier Räder von Mercedes gestohlen

Bild-Infos

Download

Sprockhövel (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch machten sich Diebe an einem Mercedes C180 zu schaffen. Das Fahrzeug war auf dem Firmengelände eines Automobilhändlers an der Schwelmer Straße geparkt. Sie bockten den Mercedes auf Pflastersteine auf und demontierten alle vier Räder samt Felge. Bei den Reifen handelt es sich um die Marke GoodYear in der Größe 225/50R17, welche mit den originalen Leichtmetallfelgen bestückt waren.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell