Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Arbeitsmaschinen von Baustelle gestohlen

Sprockhövel (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag betraten Unbekannte eine Baustelle an der Langenbruchstraße. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zu den gelagerten Arbeitsgeräten und Werkzeugen und entwendeten diese. Insgesamt nahmen sie Beute im Wert von 20.000 Euro an sich.

