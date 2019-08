Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Einbrecher durch Alarmanlage vertrieben

Ennepetal (ots)

Am Dienstagmorgen versuchten Unbekannte eine rückwärtige Tür einer Firma an der Scharpenberger Straße aufzuhebeln. Beim Versuch die Tür gewaltsam zu öffnen lösten die Einbrecher einen Alarm aus, der sie vermutlich in die Flucht schlug. Eine Fahndung im Nahbereich verlief erfolglos.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell