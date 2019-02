Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: "Hilfe, hier brennt eine Bratpfanne!"

Mit diesen Worten alarmierte um ca. 18.00 Uhr ein Bewohner eines Mietshauses in der Barenscheidstr.in Ückendorf die Leitstelle der Feuerwehr über den Notruf 112. Nachdem er auch noch mitteilte, dass die Küche schon voller Rauch sei, wurden umgehend die Einheiten der Feuerwachen "Wildenbruchstr." und "An der Landwehr" zur Einsatzstelle geschickt. Bei Eintreffen wurde dem Einsatzleiter mitgeteilt, dass das Haus bereits komplett geräumt sei. Die Feuerwehr setzte einen Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung, und zur Kontrolle des Treppenraumes auf Personen ein. Das Feuer war in kurzer Zeit gelöscht. Mittels eines Belüftungsgerätes wurde der Brandrauch aus dem Hausflur durch vorher geöffnete Fenster ins Freie geblasen. Aus einer Nachbarwohnung wurden vier Katzen nach draußen gebracht. Die Mieter der Brandwohnung wurden im Rettungswagen betreut und mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Anschl. wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Wichtiger Hinweis: Eine brennende Pfanne niemals mit Wasser löschen, sondern die Flammen mittels Deckel oder Decke ersticken.

