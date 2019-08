Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Hattingen (ots)

Eine 44-jährige Sprockhövelerin und eine 72-jährige Hattingerin wurden am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall auf der Bredenscheider Straße leicht verletzt. Die 44-Jährige fuhr mit ihrem Hyundai auf der Bredenscheider Straße in Richtung Sprockhövel. An der Einmündung Salzweg übersah sie die vor ihr stehende 72-Jährige in ihrem Hyundai, die in den Salzweg abbiegen wollte. Die 44-Jährige fuhr auf das Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich beide Beteiligten leicht. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

