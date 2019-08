Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm, Dietenheim, Langenau - Betrüger scheitern am Telefon

Als falsche Polizeibeamte gaben sich am Wochenende Unbekannte aus.

Samstag- und Sonntagabend riefen die Betrüger bei den Bewohnern in Ulm, Dietenheim und Langenau an. Die Anrufer meldeten sich als Polizeibeamte und gaben entweder vor, Einbrecher festgenommen zu haben oder warnten die Senioren vor einem vermeintlichen Einbruch. Die acht Angerufenen im Alter zwischen 69 und 85 Jahren kannten die Masche und reagierten richtig: Sie beendeten das Gespräch. Danach verständigten sie die richtige Polizei.

Die Polizei empfiehlt:

- Seien Sie vorsichtig bei unbekannten Anrufern, vor allem, wenn bestimmte Forderungen des Anrufers gestellt werden. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf, wenn ihnen etwas merkwürdig erscheint. - Werden Sie angerufen, stellen Sie gezielt Fragen an den Anrufer: Nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen. - Notieren Sie sich, die auf dem Display angezeigte Rufnummer! Achtung: Betrüger können diese Nummern auch fälschen. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. - Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter. Sprechen Sie nicht am Telefon über ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse. - Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf. - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 oder ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie dabei nicht die Rückruffunktion.

Wichtige Tipps zum Schutz vor Telefonbetrügern erhalten Sie in der Broschüre "Vorsicht, Abzocke!". Diese finden sie bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle.

