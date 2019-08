Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - PKW-Lenker von der Fahrbahn abgekommen

Ulm (ots)

Gegen 17.25 Uhr ereignete sich am Samstag in der Böfinger Steige ein Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger PKW-Lenker fuhr in Richtung Stadtzentrum. Auf Höhe der Otl-Aicher-Allee kam er infolge Unachtsamkeit zu weit nach rechts. Er überfuhr einen Ampelmasten und geriet in das Gleisbett der Straßenbahn. Dort prallte er gegen ein Verkehrszeichen und konnte auf die Straße zurücklenken, wo er stehen blieb. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wir auf ca. 12 000 Euro geschätzt. Bahnverkehr fand wegen Gleisarbeiten nicht statt. Durch den Unfall wurde die Ölwanne des PKW aufgerissen, so dass umfangreiche Reinigungsarbeiten, einschließlich Abgrabungen des Erdreichs nötig waren.

