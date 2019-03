Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Mit 4,7 Promille im Autobahnkreuz Düsseldorf-Nord unterwegs - Blutprobe - Führerscheinsicherstellung - Anzeige

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 7. März 2019, 15 Uhr

Ihren Augen trauten die Beamten der Autobahnpolizei gestern Nachmittag nicht, als das Gerät nach dem Atemalkoholtest eines 50-jährigen aus Mönchengladbach 4,7!!! Promille anzeigte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, ihm wurde sein Führerschein abgenommen und sein Wagen sichergestellt.

Zur Einsatzzeit meldeten mehrere Autofahrer auf der A 44 in Höhe Flughafen Richtung Ratingen einen grauen Skoda, der in Schlangenlinien alle drei Fahrstreifen "benutzte". Laut der Meldungen verlangsamte der Pkw teilweise bis auf 20 bis 50 km/h und wollte sogar noch auf die A 52 in Richtung Düsseldorf wechseln. Couragierte Autofahrer sicherten die Fahrt selbst nach hinten mit Warnblinklicht ab. Die Streife der Autobahnpolizei Mülheim war zur Stelle und konnte den Wagen in der Tangente auf die A 52 gefahrlos stoppen. Im Fahrzeug fanden die Beamten mehrere leere Schnapsflaschen. Zur Blutprobenentnahme wurde der Mann zur Autobahnwache Mülheim gebracht.

