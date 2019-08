Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Streiterei in der Zentralen Notaufnahme

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 08.15 Uhr, wurde die Polizei ins Klinikum gerufen. Ein heftiger Streit störte die Arbeit der Notaufnahme. Ein bislang unbekanntes Paar hatte einen 26-jährigen Mann verletzt aufgefunden. Der alkoholisierte Mann hatte sich aus unbekannten Gründen eine kleine Platzwunde über dem rechten Auge zugezogen. Er wurde durch das Paar fußläufig zur Klinik begleitet. Warum sich dann in der Notaufnahme ein Streit zwischen dem Betrunkenen und seinen Helfern entwickelte, ist nicht mehr zu ermitteln. Jedenfalls kam es zu einem Gerangel, so dass das Paar durch das Personal aufgefordert wurde, die Notaufnahme zu verlassen. Dieser Aufforderung kam sie nach. Die Streife konnte die Beiden nicht mehr auffinden. Der Zustand des Verletzten machte eine stationäre Aufnahme notwendig, so dass er die nächsten Stunden in der Klinik verbringen musste.

