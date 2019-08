Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim

Ulm - Betrunken bis zur völligen Orientierungslosigkeit

Am Samstag, gegen 23.45 Uhr, verständigte eine besorgte Mutter die Polizei. Sie hatte von ihrer 27-jährigen Tochter einen Anruf erhalten. Die Tochter hatte lallend mitgeteilt, dass sie auf den Bahnhof in Herbrechtingen sei. Die junge Frau war auf dem Küferfest in Heidenheim und nun auf dem Weg zurück nach Sontheim. Das Gespräch brach plötzlich ab und die Tochter war nicht mehr erreichbar. Die Beamten überprüften den Bahnhof und konnten die junge Frau nicht auffinden. Daraufhin wurde die Suche auf die weiteren Bahnhöfe in Richtung Ulm ausgedehnt. Gegen 00.10 Uhr kam es zu einem erneuten Kontakt zwischen Tochter und Mutter. Diesmal gab die Tochter an, dass sie in Ulm sei. Die dortige Bundespolizei konnte die volltrunkene Frau am Hauptbahnhof in Gewahrsam nehmen. Der Vater machte sich dann auf dem Weg, um seine Tochter nach Hause zu bringen.

