Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Betrunken einen Krankenwagen angefordert

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 16.00 Uhr, bat eine Rettungswagenbesatzung um Hilfe durch die Polizei. Ein 52-jähriger Mann hatte wegen einer Verletzung einen Krankenwagen über die Rettungsleitstelle angefordert. Die Besatzung konnte aber keinen medizinischen Grund feststellen und verweigerte den Transport in die Klinik. Vielmehr suchte der Betrunkene eine Fahrgelegenheit. Aufgrund des Alkoholisierungsgrads konnte der Mann aber nicht alleingelassen werden. Die Streifenbeamten nahmen den Alkoholisierten in Gewahrsam und führten ihn der Obhut seiner Mutter zu. Der Mann wird in den nächsten Tagen die Rechnung für den Polizeieinsatz erhalten.

+++++++++++++++++++++1470739;

Polizeiführer von Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell