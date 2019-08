Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Lkw weist erhebliche Mängel auf

Aus dem Verkehr zog die Polizei einen Lkw, der sich in der Innenstadt festgefahren hatte. Er war verkehrsunsicher.

Ulm (ots)

Ein ausländischer Sattelzug fuhr am Freitagmorgen gegen 10.15 Uhr trotz Verbots in die Innenstadt. In der Schulstraße fuhr er sich fest. Nur mit Mühe und Mithilfe von Passanten gelang es, den 40-Tonner rückwärts in Richtung Markplatz zu dirigieren. Bei einer Überprüfung des Fahrzeugs stellten die Beamten des Polizeireviers Göppingen fest, dass mehrere Reifen abgefahren waren und teilweise größere Gummistücke aus der Lauffläche fehlten. Sie ließen den Sattelzug deshalb beim TÜV überprüfen. Der Gutachter stellte mehrere erhebliche Mängel fest und ordnete die sofortige Stilllegung an. Die Beamten erhoben beim Fahrer eine Sicherheitsleistung in Höhe von ca. 1.200 Euro. Der Sattelzug darf erst wieder fahren, wenn eine Werkstatt die Mängel behoben hat. +++++++++++++++1466999 Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

