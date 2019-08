Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Unfall verläuft glimpflich

Unverletzt überstand ein Kradfahrer den Zusammenstoß mit einem Auto.

Ulm (ots)

Ein 16-Jähriger überquerte am Freitagabend gegen 23.00 Uhr mit seinem Krad die Münsinger Straße von der Adolffstraße kommend in Richtung Altsteußlinger Straße. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 55 Jahre alten Pkw-Lenkers, der die Münsinger Straße in Richtung Bahnhof befuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge blieb der Junge zum Glück unverletzt. Auch der Schaden hält sich mit ca. 800 Euro in Grenzen.

