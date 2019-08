Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Allmendingen - Vier Verletzte nach Unfall

Am Steuer ist am Freitag bei Allmendingen ein Mann eingeschlafen.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 16.30 Uhr. Ein 57-Jähriger fuhr zu dieser Zeit von Schelklingen in Richtung Allmendingen. Am Steuer sei er eingeschlafen, gab der Mann später gegenüber der Polizei an. Deshalb kam sein Auto, so die Ermittlungen der Polizei, zunächst nach rechts, dann nach links auf die Gegenspur. Dort stieß der VW frontal mit einem Toyota zusammen. Im Toyota erlitt die Fahrerin schwere Verletzungen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Die beiden Beifahrer in den Autos erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten. Die Bundesstraße 492 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis zur Bergung der Fahrzeuge vollständig gesperrt. Nach einer ersten Einschätzung der Polizei entstand an den beiden Autos Totalschaden. Die Verkehrspolizei Laupheim (Tel. 07392/96300) ermittelt jetzt gegen den 57-Jährigen.

Tipp der Polizei: Nur wer richtig wach ist, kann auch schwierige Verkehrssituationen rechtzeitig erfassen und meistern. Müdigkeit bedeutet dagegen höchstes Unfallrisiko. Sie kündigt sich an. Warnsignale sind etwa Lidbrennen, erhöhter Lidschlag, ein schwerer Kopf, höherer Konzentrationsaufwand schon bei einfachen Manövern, häufige Lenkkorrekturen, Schwierigkeiten mit dem Abstandhalten und gefühlter Stress. Planen Sie für längere Fahrten alle zwei Stunden eine Pause von mindestens 15 Minuten ein. Steigen Sie dazu aus, kleine gymnastische Übungen regen den Kreislauf an und lockern die Muskulatur. Planen Sie die Reisezeit dafür ausreichend Zeit mit ein. Damit alle sicher ankommen.

