POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher geschnappt

Ein Einbrecher war am Donnerstag in Ulm unterwegs.

Ulm (ots)

Gegen 13.30 Uhr war ein Einbrecher in der Wagnerstraße unterwegs. Er trat mit dem Fuß eine Wohnungstüre ein und gelangte so in das Innere. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und hielt den mutmaßlichen Dieb fest bis die Polizei eintraf. Die Ulmer Polizei (Tel. 0731/1881) ermittelt nun, ob etwas gestohlen wurde. Der 36-Jährige mutmaßliche Täter sieht einer Anzeige entgegen.

Die Polizei weist darauf hin, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Mechanische Sicherungen sollten bei der Planung an erster Stelle stehen. Sie sind die wesentliche Voraussetzung für einen wirksamen Schutz. Alarmanlagen bieten zusätzlichen Schutz. Für Einbrecher wird das Risiko durch einem Alarm wesentlich größer. Deshalb schrecken Alarmanlagen auch ab. Wie man sich richtig sichert, darüber informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen im Land. Für die Menschen in Ulm können unter der Telefon-Nr. 0731/188-1444 Termine vereinbart werden. Erste Infos geben Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder das Internet unter www.polizei-beratung.de.

