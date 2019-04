Polizei Bochum

Bochum

Herne

Unfall in Hiltrop - Autofahrerin (46) verletzt ins Krankenhaus!

Bochum / Herne (ots)

Gestern Vormittag (8. April) ist es in Bochum-Hiltrop zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Autofahrerin (46) verletzt ins Krankenaus gebracht worden ist.

Gegen 10.45 Uhr befuhr ein 79-jähriger Bochumer mit seinem Wagen die Straße "Hiltroper Landwehr" in Richtung Castroper Straße. Von einem Krankenhaus-Parkplatz (Höhe Hausnummer 11) kam unvermittelt von rechts die 46-jährige Hernerin herausgefahren. Die Frau wollte mit dem Kleintransporter nach links auf die Straße "Hiltroper Landwehr" einbiegen. Der Bochumer konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern - die Autos stießen zusammen. Dabei verletzte sich die 46-Jährige und wurde nach erster Behandlung in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach eigenen Angaben war die Autofahrerin nicht ordnungsgemäß angeschnallt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

