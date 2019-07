Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Bus weicht aus und landet im Graben

Schöppingen (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag in Schöppingen ereignet hat. Dort war ein 63 Jahre alter Busfahrer gegen 22.45 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der L579 in Richtung Heek unterwegs. Ausgangs des Kreisverkehrs L579/L582 kam ihm ein unbekannter Radfahrer frontal entgegen. Der Ahauser wich nach links aus und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der Bus kam von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der Radfahrer blieb zunächst stehen, flüchtete dann aber. Dieser war nach Angaben des Busfahrers dunkel gekleidet und hatte eine dunkle Hautfarbe. Ein Rettungswagen brachte den Busfahrer in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell