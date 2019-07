Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Raesfeld (ots)

Am Freitagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte 16:00 Uhr gegen einen 29-jährigen Lkw-Fahrer auf dem Pohlweg. Dabei stellten sie fest, dass der 29-Jährige unter Drogeneinfluss stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem steht er im Verdacht, den Lkw ohne Zustimmung des Halters in Gebrauch genommen zu haben, was in das Strafverfahren aufgenommen wurde. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell