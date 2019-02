Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Bobenheim-Roxheim) -Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen-

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 10.02.2018, gegen 18.00 Uhr, wird hiesiger Dienststelle durch den Geschädigten mitgeteilt, dass an seinem Wohnanwesen in der Hagenstraße ein Grasbusch angezündet wurde. Das Feuer sei von selbst wieder ausgegangen. Laut Zeugenangaben sei der Grasbusch von zwei männlichen Tätern im Alter von etwa 12 bis 14 Jahren angezündet worden. Hiernach seien die beiden Jungs in Richtung Industriestraße weggelaufen. Der Schaden wird auf etwa 20 Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

