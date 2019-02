Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Körperverletzung in Linienbus 09.02.2019, 23:40 Uhr

Speyer (ots)

Der Streit in einem Linienbus zwischen zwei 28 und 29 Jahre alten Männern aus dem Rhein-Pfalz-Kreis gipfelte am Busbahnhof Speyer in einer körperlichen Auseinandersetzung. Beide Männer wurden leicht verletzt und gingen nach der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme getrennter Wege.

