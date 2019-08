Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Smartfahrer fährt Motorradfahrer über den Fuß

Sprockhövel (ots)

Am Sonntag, gegen 11:30 Uhr, fuhr ein 56-jähriger Mann aus Velbert mit seiner Sozia auf seinem Motorrad auf der Wodanstraße in Richtung Velbert. Hinter dem Motorrad fuhr ein Mercedes-Smart. Als der 56-Jährige verkehrsbedingt bremsen musste, setzte der Smart zum Überholen an. Beim Wiedereinscheren drängte er den Motorradfahrer derart ab, dass dieser nur durch Ausweichen einen Zusammenstoß verhindern konnte. Als der Smart an einer Ampel an der Kreuzung Nockenbergstraße anhielt, wollte der 56-Jähirge den Fahrer zur Rede stellen. Dieser ging auf kein Gespräch ein und fuhr los. Hierbei fuhr er dem Mann über den Fuß. Auf Rufen des Motorradfahrers reagierte der Smartfahrer jedoch nicht und fuhr, ohne sich um den leicht verletzten Motorradfahrer zu kümmern, weiter davon. Der Verletzte notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei.

