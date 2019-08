POL-PPWP: Unfall: Von bellendem Hund abgelenkt

Polizeipräsidium Westpfalz

Zu einem Unfall auf der Kreuzung Hilgardring / Friedenstraße ist es am Dienstag gekommen. Der mutmaßliche Unfallverursacher ließ sich von seinem bellenden Hund ablenken. Das Tier saß im Kofferraum.

Der 61-jährige Fahrer war im Hilgardring mit seinem Wagen in Richtung Mainzer Straße unterwegs. An der Ampelkreuzung Hilgardring / Friedenstraße kollidierte er mit dem Auto eines 60-Jährigen. Dieser wollte die Kreuzung in Richtung Mannheimer Straße überqueren. Der 60-Jährige gab an, dass er Grün hatte. Der 61-Jährige erklärte, dass er von seinem bellenden Hund abgelenkt wurde. Er wusste nicht, ob die Ampel in seine Richtung Grün oder Rot zeigte. Hund und Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der 61-Jährige muss nun mit einem teuren Bußgeld, Punkten im Verkehrszentralregister und mit einem Fahrverbot rechnen. |erf

