Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Brand an Gartenhütte und Haus

Sprockhövel (ots)

Am Montag wurde die Polizei zu einem Brand an der Fänkenstraße gerufen. Ermittlungen ergaben, dass zunächst ein Gartenhaus in Brand geriet und das Feuer anschließend auf das angrenzende Wohnhaus übergriff. Zurzeit geht die Polizei Hinweisen nach, die besagen, dass kurz vor Ausbruch des Brandes Gartenarbeiten mittels eines Gasbrenners stattgefunden haben sollen. Ermittelt wird wegen fahrlässiger Brandstiftung.

