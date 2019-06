Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Pro Seniore Residenz Bad Bergzabern

76887 Bad Bergzabern, Steinfelder Straße (ots)

Im Zeitraum vom 29. - 31.05.2019 drangen unbekannte Täter über ein Fenster in das Verwaltungsbüro der Pro Seniore Residenz ein. Dort entwendeten sie Wechselgeld und Kaffeegeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Anscheinend überkam den/die unbekannten Täter noch Heißhunger, da am Tatort ein von ihnen angegessener Schokoosterhase zurückblieb. Hinweise werden an die Polizei Bad Bergzabern unter 06343-9334-0 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de erbeten.

