Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Feuerwehreinsatz

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Freitag, 28.06.2019, in der Zeit zwischen 16 Uhr und 19 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen Pkw Skoda, der auf dem Parkplatz der Rundsporthalle in der Beinsteiner Straße geparkt war. Der Schaden am Skoda beläuft sich auf rund 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 in Verbindung zu setzen.

Winterbach: Unfall im Kreisverkehr

Ein 62 Jahre alter Mercedes-Fahrer übersah am Mittwochmorgen, gegen 6:20 Uhr beim Einfahren in den Kreisverkehr Ritterstraße / Ostlandstraße den VW eines 39-jährigen Mannes, der sich im Kreisverkehr befand. Beim Unfall wurden beide Fahrzeuge beschädigt, der Schaden wird auf rund 8500 Euro geschätzt. Der Mercedes des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Schorndorf: Kind bei Unfall leicht verletzt

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein vier Jahre alter Junge bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in der Burgstraße. Eine 62 Jahre alte Opel-Fahrerin übersah, dass der Knabe mit seinem Laufrad die Straße auf dem Fußgängerüberweg beim Alten Friedhof überquerte und erfasste ihn leicht. Der Junge stürzte zu Boden und zog sich unter anderem Schürfwunden zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, konnte aber kurze Zeit später wieder entlassen werden.

Schorndorf: Feuerwehreinsatz wegen angebranntem Essen

Am Mittwochmorgen, gegen 9 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Schorndorf in die Zeppelinstraße gerufen. Aufmerksame Nachbarn hatten den Warnton in einem Mehrfamilienhaus gehört und umgehend den Notruf abgesetzt. Als die Einsatzkräfte eintrafen hatten die Anwohner das Haus bereits verlassen. In der ersten Erkundung konnte der Auslösegrund schnell festgestellt werden: Angebranntes Essen auf dem Herd sorgte für eine Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte nach kurzer Belüftung der Räumlichkeiten wieder abrücken, Sachschaden entstand keiner.

