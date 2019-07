Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Papiercontainer angezündet - Fahrraddiebstahl - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang/Sulzbach a.d.M.: Auffahrunfälle

Ein 27-jähriger VW-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 22.20Uhr den Heiniger Kreisel in Richtung Backnang. Als der Verkehr stockte erkannte er zu spät die Gefahrenlage und fuhr einem Pkw Chevrolet hinten auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Ein weiterer Auffahrunfall ereignete sich am Dienstag gegen 13.40 Uhr in der Backnanger Straße in Sulzbach. Hier befuhr ein 26-jähriger Renault-Fahrer die B 14 von Großerlach in Richtung Sulzbach, als er bei der Einmündung zur Haller Straße auf das Auto eines 40-jährigen Skoda-Fahrers auffuhr. Dabei wurde ein 7-jähriger Bub im Auto des 40-Jährigen leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf 6500 Euro.

Fellbach: Containerbrand

Bei der Fröbelschule in der Karolinger Straße wurde am Dienstagabend gegen 20 Uhr ein Altpapiercontainer in Brand gesetzt. Die örtliche Feuerwehr war im Einsatz und löschte das Feuer. Der Schaden am Container beläuft sich auf wenige hundert Euro. Im Rahmen der Ermittlungen geriet eine 54-jährige alkoholisierte Frau in Tatverdacht, die unweit des Brandorts in einer Wiese liegend angetroffen wurde. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Kernen im Remstal: Fahrrad contra Pkw

Als am Dienstag gegen 16 Uhr eine Autofahrerin in der Stettener Straße nach links in eine Tiefgarage abbog, stieß sie mit einem 13-jährigen Fahrradfahrer zusammen, der auf dem Gehweg in dieselbe Richtung fuhr. Der Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt.

Waiblingen: Diebstahl von Pedelec

Vor der Kunstschule in der Weingärtner Vorstadt wurde bereits am 19.06.2019, in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 18 Uhr ein Pedelec entwendet, das mit einem Schloss gesichert war. Bei dem Zweirad handelt es sich um ein schwarz-rotes Mountainbike der Marke Fischer. Zeugenhinweise zum Diebstahl und Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Alfdorf: Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Eine 47 Jahre alte Fahrradfahrerin wurde am Dienstag, gegen 7 Uhr, bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Frau fuhr den Strübelweg entlang und missachtete an der Kreuzung zur Sudetenstraße die Vorfahrt einer 65-jährigen Ford-Fahrerin. Der entstandene Schaden wird auf knapp 1000 Euro geschätzt.

