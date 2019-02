POL-SO: Wochenendmeldung Polizei Soest

Kreispolizeibehörde Soest

Wickede-Wimbern - Einbruch in Wohnung Am späten Samstagabend näherten sich zwei unbekannte Täter einem Haus in der Arnsberger Straße in Wimbern und versuchten zunächst erfolglos durch Hebeln an der Balkontür in eine Wohnung einzudringen. Daraufhin versuchten sich die beiden Täter mit dem Aufhebeln des Badezimmerfensters und gelangten durch dieses in die Wohnung. Diese wurde von den Tätern etwa eine Stunde durchsucht. Anschließend verließen die Täter die Wohnung durch das Fenster des Schlafzimmers. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Goldschmuck und Bargeld in nicht unerheblicher Menge durch die Täter erbeutet. Es wird gebeten, Hinweise zu verdächtige Feststellungen im Umfeld des Tatortes oder zum Tatgeschehen bitte an die Kriminalpolizei in Werl unter 0292291000 zu melden. (dd)

Soest - Unfall mit Radfahrerin beim Türöffnen Am späten Samstagnachmittag befuhr eine 63jährige Soester Radfahrerin die Nötten-Brüder-Wallstraße auf dem Radweg in nördliche Richtung. Beim Passieren eines geparkten PKW öffnete der 65 jährige, aus Brilon stammende PKW-Fahrer seine Fahrertür, ohne die von hinten kommende Radfahrerin wahrzunehmen. Die Radfahrerin kollidierte mit der sich öffnenden Tür und kam zu Fall. Aufgrund der Tatsache, dass die Radfahrerin einen Helm trug, verletzte sich diese nur leicht an der Oberlippe.

