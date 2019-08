Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Unfall mit Verletzten

Sprockhövel (ots)

Eine 75-jährige Wetteranerin fuhr mit ihrem Citroen auf der South-Kirkby-Straße in Richtung Hattingen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr sie an der Kreuzung Bochumer Straße bei Rotlicht zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich. Hier stieß sie mit dem Pkw einer 48-jährigen Hattingerin zusammen, die von der Bochumer Straße in den Kreuzungsbereich fuhr. Die Hattingerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

