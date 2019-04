Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer gesucht, der sich bei einem Verkehrsunfall in Bochum-Linden verletzt hat

Bochum (ots)

Ein Radfahrer kollidierte Samstagnachmittag, 20. April, in Linden mit einem Pkw. Anschließend entfernte sich der offensichtlich verletzte Radfahrer, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei sucht jetzt nach dem Mann.

Gegen 16.50 Uhr war eine 38-jährige Bochumerin mit ihrem blauen Citroen auf der Hattinger Straße aus Richtung Bochum kommend unterwegs. In Höhe der Hausnummer 683 (weißes Haus einer Versicherung) wollte die Bochumerin einen Radfahrer passieren, der auf dem Radweg in gleicher Richtung unterwegs war. Als sich beide Fahrzeuge in identischer Höhe befanden, soll der Radfahrer nach links auf die Fahrbahn geschwenkt und durch die anschließende Kollision mit der Beifahrerseite des Pkw zu Fall gekommen sein. Die Autofahrerin und ihr Beifahrer hielten an und gingen zu dem offensichtlich verletzten Radfahrer, der über Schürfwunden an Kopf, Armen und Beinen verfügte. Da der Radfahrer trotzdem nur weg wollte, trennte man sich vorschnell und vor allen Dingen ohne Personalien auszutauschen. Anschließend stellte die Bochumerin fest, dass ihr Auto Schäden am Außenspiegel und an der Windschutzscheibe aufwies.

Der Radfahrer wird als männlich, circa 40-50 Jahre alt, Deutscher, ungefähr 1,90 Meter groß, mit einem leicht unordentlichen Erscheinungsbild beschrieben. Er nutzte ein rot-schwarzes Mountainbike, welches für seine Körpergröße zu klein war.

Die Polizei bittet den Radfahrer und Zeugen des Geschehens, sich werktags bei der Polizei unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

