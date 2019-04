Polizei Bochum

POL-BO: Brandstiftung in Bochum-Weitmar - Die Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Mehrere brennende Mülltonnen und ein brennendes Auto in Bochum-Weitmar haben Polizei und Feuerwehr in der Nacht auf Samstag, 20. April, gegen 0.55 Uhr, auf den Plan gerufen.

Ein Zeuge informierte die Polizei darüber, dass im Hinterhof eines Hauses an der Hattinger Straße 252 mehrere Mülltonnen brennen. Dies bestätigte sich, als die Einsatzkräfte eintrafen. Darüber hinaus wurde ein in unmittelbarer Nähe der brennenden Mülltonnen geparkter Pkw durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Ein Zeuge hatte zuvor beobachtet, wie sich drei bis vier Personen in dunkler Kleidung an den Mülltonnen zu schaffen machten und anschließend über die Weitmarer Straße in Richtung Innenstadt wegrannten.

Die Personen beschreibt der Zeuge so: Alle Personen waren männlich, circa 20-25 Jahre alt und dunkel gekleidet. Ein Mann soll ein weißes Oberteil mit einem dunklen, karierten Muster getragen haben.

Wenige Minuten später brannten in der rund 500 Meter entfernten Straße Lange Malterse ebenfalls mehrere Mülltonnen. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen, die in zeitlicher und räumlicher Nähe auf eine verdächtige Männergruppe gestoßen sind oder sonst relevante Hinweise zum Geschehen machen können. Anrufe nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0234 9094441 entgegen.

